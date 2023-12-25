"В период с 25 по 27 декабря в горах КЧР лавиноопасно", — говорится в сообщении.

Снежные лавины могут стать причиной чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, перекрытием автодорог, мостов, тоннелей, находящихся в районах схода снежных, отмечают в МЧС.

Чрезвычайное ведомство призвало население не выходить в горы в снегопад и непогоду, а также избегать мест возможного спуска лавин, которые чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов.