"У нас есть проект на Сахалине, на территории действующего горнолыжного курорта "Горный воздух". Там есть хорошая локация для катания на уровне с "Красной поляной" и "Шерегешем", хороший снег, комфортная погода. Мы будем там строить курорт — горнолыжные трассы с канатными дорогами, и сеть отелей. Это большой проект, и в следующем году планируем начать его реализацию", — сообщил "Интерфаксу" генеральный директор "Мантера Восток" Станислав Варнаков.

Он не уточнил объем инвестиций в проект, отметив, что сейчас проект просчитывается.

Оборудование для канатных дорог планируется закупать у китайских партнеров. Вместе с тем, компания продумывает вопрос о возможности строительства на территории РФ такого производства, "но это долгосрочный, не ежесекундный проект, а подъемники нужны сейчас", отметил гендиректор.

Как сообщала пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), "Мантера", ставшая резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Горный воздух", до 2030 года реализует туристический проект, который позволит войти Сахалину в топ-5 горнолыжных курортов РФ. Объем инвестиций превысит 5,2 млрд рублей. Предполагается строительство 45 км трасс различной сложности на склонах горных вершин Красная и Острая и двух подвесных пассажирских канатных дорог гондольного типа. На площади более 1 тыс. га будут построены отели разных категорий и общим фондом 1 тыс. 930 номеров, рестораны, кафе и бары, а также банный комплекс, СПА и спортивные объекты.

По соглашениям с КРДВ на ТОР "Горный воздух" сейчас реализуется 32 проекта. Резиденты осуществили инвестиции на сумму 15,7 млрд рублей, создали более 1 тыс. рабочих мест, 7 проектов запущены, в том числе ресторанный комплекс на вершине горы Большевик, апарт-отель, торгово-развлекательный центр и ряд гостиниц, а также новый аэровокзальный комплекс.

"Мантера", согласно информации на ее сайте, создана в 2021 году. Управляет горными курортами "Красная Поляна" (Краснодарский край) и "Архыз" (Карачаево-Черкесия), крупнейшим в России тематическим парком развлечений — "Сочи-Парк", игорной зоной в Сочи. Среди активов — туристическая деревня "Мандроги" в Ленинградской области. "Мантера" также занимается девелопментом, управлением отелями (общий фонд — 6 тыс. номеров). Среди перспективных проектов значатся строительство горного курорта "Лагонаки" в Адыгее и гольф-клуба в Сочи. Планируемые инвестиции на 2021-2025 годы составляют 100 млрд рублей.

"Коммерсантъ" ранее писал, что "Мантера-групп" объединяет туристический бизнес экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева.