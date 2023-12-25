"Пещера Обзорная, располагающаяся в непосредственной близости от пещеры Козья, там были проведены осмотры внутри пещеры, найден подъемный (находящийся на поверхности — ИФ) материал", — рассказала Колобова на научной сессии ИАЭТ по итогам 2023 года в понедельник.

В частности, по ее словам, было найдено два артефакта из засурьинского яшмоида, в том числе конвергентное скребло.

"И то, и другое (орудия — ИФ) типичны и в крайней степени характерны и по сырью, и по технике исполнения для сибирячихинского варианта среднего палеолита Горного Алтая. Это может свидетельствовать о том, что пещера Обзорная в период от 60 до 50 тыс. лет назад посещалась поздними неандертальцами Алтая", — отметила Колобова.

Что касается соседней Козьей пещеры, то там отмечены следы изготовления каменных орудий. При этом, поскольку в ее ближайших окрестностях каменного материала, пригодного для изготовления орудий, нет, древние люди пытались расщеплять даже известняк.

"От безысходности пытались расщепить все", — заключила Колобова.

В целом же, по ее данным, древние люди приносили в Козью пещеру каменные заготовки-нуклеусы с собой из пещеры Страшная, из которых и изготавливали орудия, причем старались экономить материал.

Также найдены орудия из костей бизона.

Добычу древних охотников составляли бизоны, лошади, горные козлы, гиены и лисицы, причем, отметила Колобова, постоянным обитателем Козьей пещеры была именно гиена.

"Мы можем говорить о том, что пещера Козья является кратковременным охотничьим лагерем. Возможно, она использовалась в качестве укрытия по пути на охоту и с охоты, целенаправленной разделки добычи там не происходило", — сказала она.

По характеру орудий можно предположить, что Козью пещеру посещали либо ранние неандертальцы, либо денисовцы, сообщила Колобова.

По археологическим данным, денисовский человек — самостоятельный подвид древних людей — появился на Алтае после прохождения мощной волны миграции с Ближнего Востока примерно 300 тыс. лет назад. Также в пещере найдены следы неандертальцев, которые обитали на Алтае 50-70 тыс. лет назад, главным образом, в соседних пещерах — Чагырской, Окладникова и Страшной.

Согласно гипотезе мультирегионального формирования человека современного типа, все подвиды древних людей, послужившие для него основой, в том числе денисовцы, неандертальцы и гипотетический "человек восточный", обитавший в Юго-Восточной Азии, являются потомками Homo erectus — "человека прямоходящего".

По современным представлениям, расселение древних людей по Евразии шло волнообразно: первая волна была связана с миграцией "человека прямоходящего" (Homo erectus) около 2 млн лет назад из Африки, вторая — с распространением так называемого гейдельбергского человека с территории Ближнего Востока около 500-400 тыс. лет назад.

"Гейдельбергский человек" распространялся на территорию Кавказа, Прикаспия, Центральной Азии, скрещивался с потомками "человека прямоходящего", на этой основе сформировались неандертальцы и денисовцы.

Первые Homo sapiens за пределами Африки появились 177-210 тыс. лет назад, их следы обнаружены на территории современного Израиля и Греции.

Все подвиды древнего человека сосуществовали, могли скрещиваться друг с другом и участвовали в формировании человека современного типа.

Палеогенетические исследования показали, что у современных жителей Меланезии, Папуа-Новой Гвинеи и аборигенов Австралии сохранилось около 6% генов денисовцев. Современным жителям Евразии около 2-4% генов достались от неандертальцев.