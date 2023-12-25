Пресс-служба перевозчика сообщает, что с 13 января авиакомпания начнет летать из Екатеринбурга в Баку. Рейсы будут выполняться трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам.

Согласно расписанию екатеринбургского аэропорта "Кольцово", в настоящее время из Екатеринбурга в Баку летают Azerbaijan Airlines, Red Winds и "ИрАэро".

Ранее "Уральские авиалинии" сообщали, что с 13 января запустят рейсы в Стамбул из Екатеринбурга и аэропорта "Жуковский", а с 27 декабря — в Дубай из Екатеринбурга и московского аэропорта "Домодедово".

22 декабря "Уральские авиалинии" сообщили, что завершили процесс страхового урегулирования в отношении 19 Airbus с группой AerCap.

Ранее первый заместитель генерального директора авиакомпании Кирилл Скуратов заявлял журналистам, что она восстановит практически все направления в Азию: Азербайджан, Узбекистан, Армению, также запустит рейсы в Стамбул.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из 52 самолетов Airbus.