"По результатам проведенного обследования детей установлена респираторная инфекция, бактериологические исследования продолжаются. В результате проведенного расследования в лагере выявлены нарушения санитарного законодательства, начато административное производство", — сообщается на сайте управления в понедельник.

Как уточнили журналистам в Минздраве Крыма, на сегодняшний день стационарное лечение продолжают пять детей, их состояние удовлетворительное.

Как сообщалось, в конце прошлой недели из лагеря "Юность" госпитализировали девять детей.