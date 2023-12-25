"Поступило сообщение о возгорании макета воздушного судна Ту-154 на территории зоопарка "Радуга" в Чите. На место были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №2 и №4. После оценки ситуации, руководителем тушения пожара принято решение о присвоении пожару повышенного ранга", — говорится в сообщении.

Очаг пожара находится внутри неэксплуатируемого воздушного судна, горит внутренняя обивка. Отмечается, что было произведено наращивание сил и средств. Пожар удалось локализовать на площади 70 квадратных метров.