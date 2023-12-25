"В этот день на нескольких площадках состоятся масштабные мероприятия: презентация экономического и культурного потенциала региона, достижений в различных отраслях Верхневолжья, а также культурная программа: спектакли, представления, фестивали продукции и народного творчества, ярмарки, выступления творческих коллективов и сольных исполнителей". — говорится в сообщении.

"Уверен, что после знакомства с достижениями Верхневолжья посетители нашего стенда влюбятся в наш прекрасный регион", — приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Рудени.

На стенде Верхневолжья запланированы розыгрыш путевок в местные отели, новогодняя елка подарков. Ждут всех желающих на интерактивной программе "Зимняя сказка в Тверской области". Участники мероприятия узнают об истории региона, о туристических местах. Вместе со сказочными героями гости побывают в снежном Калязине и Твери, увидят старинный Торжок и перенесутся в пушкинскую эпоху в Старице. Для любителей рукоделия проведут мастер-классы по плетению кружева на коклюшках, вышивке золотыми нитями, росписи новогодних игрушек.

На сцене зоны культурных проектов состоится большой фестиваль народного творчества "На просторах Верхневолжья".

Свои яркие таланты представители Верхневолжья продемонстрируют еще на одном мероприятии — концертной программе "Тверская область. От истоков до современности" с участием заслуженных коллективов народного творчества, народных ансамблей. Концерт проведут на Главной уличной сцене.

Тверской ТЮЗ покажет сказку "Изумрудные бусы" по мотивам одноименного произведения Владимира Одоевского. Театральная студия Тверской епархиальной школы во имя святого Тихона Задонского представит спектакль "Морозко".

Значимый блок Дня Тверской области посвящен гастрономическим особенностям Верхневолжья. В Доме российской кухни будет организован фестиваль "Верещагин Сыр Фест". Для жителей и гостей столицы подготовят мастер-классы, конкурс сырной тарелки, тематическую интерактивную викторину с дегустацией сыро в.

На этой же площадке пройдет фестиваль локальных блюд Тверской области. Ведущая фестиваля — журналистка и телеведущая Ника Ганич. Блюда презентуют шеф-повара, а помогать им будут студенты Тверского колледжа сервиса и туризма. Будет представлены пожарские котлеты, пирог "Селигерский рыбник", слойки "Вульфа" по рецепту усадьбы Берново, брежневские колбаски и пирожки тверские, макароны от Гальяни, котлеты щучьи по рецепту Куропаткина.

В этот же день в павильоне № 48 откроется ярмарка продукции тверских фермеров, Ниловой пустыни, православной экспедиции "Божье дело". На прилавках представят мясную, молочную продукцию, сыры, сбитень, овощные заготовки, чаи, карамель из козьего молока, мед и продукцию пчеловодства, шоколад, торты, пряники. Ярмарка будет работать до 28 января 2024 года.

Спортивная часть программы пройдет на катке. Там сойдутся в товарищеском матче тверские команды "Метеор" (спортсмены СШОР по хоккею) и "Волга". Перед матчем болельщики смогут посмотреть концертную программу, выступления вокалистов и фигуристов, а также принять участие в конкурсах по забиванию шайбы в ворота.