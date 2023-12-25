"На экспозиции в "Моей России" можно увидеть все, что знакомит с древним мастерством Южного Дагестана — ткацкий станок XIX века, веретена, сосуды для окрашивания пряжи, расчески, уплотнители и другие инструменты. Один из самых интересных экспонатов выставки — передник из серебряных монет, который девушка одевала на свадьбу. В нем можно найти монетки и конца XIX века, и начала XX века. Более 200 экспонатов, показывающих быт и традиции этого региона, прибыли на выставку из фондов национального музея республики", — говорится в сообщении.

Центральное место в экспозиции заняли традиционные костюмы. Внимание зрителей приковывают роскошные украшения, выполненные из серебра, с использованием позолоты, гравировки, черни и филиграни. По тому, как их раньше носили, можно было безошибочно определить, представительницей какого региона является их владелица.

"Знаменит южный Дагестан и своими коврами. Природа Южного Дагестана сурова. Дома в горах строили по направлению к солнцу. Чтобы сохранить тепло, ткали длинные ковры, которые раскладывали по всему периметру. В отличие от шелковых ковров Ирана, их делали из хлопковых и шерстяных нитей. Мастерство было столь велико, что, когда по новому ковру пробегал табун лошадей, он оставался без каких-либо повреждений", — цитирует пресс-служба главного хранителя национального музея Дагестана по фондам Заиру Кильдееву.

По ее словам, Дагестан известен своим многонациональным составом.

"В республике проживают представители 32 народностей, говорящих на более чем 70-ти диалектах. Наша экспозиция знакомит с уникальным регионом, где расположена древняя крепость Дербент возрастом более 5000 лет и находятся горные вершины-шеститысячники. Сама природа создает тот колорит, который отражает быт сразу шести народностей — лезгинов, табасаранцев, агульцев, рутульцев, цахуров, азербайджанцев. На выставке мы хотели показать повседневную жизнь горцев этих мест", — рассказала Кильдеева.

Выставка будет работать в течение полугода. Она открыта в павильоне "Кавказ", часы работы — с 10:00 до 21:00. Позже ее сменит экспозиция о жителях долин Дагестана: терских казаках, кумыках, ногайцах.