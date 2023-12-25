Над созданием памятника Корнилову работал народный художник России Евгений Антонов.
Жители Старицкого муниципального округа чтут подвиги прославленного земляка. На старицкой земле находится родовое захоронение знаменитого рода Корниловых, представители которого в разные годы прославляли российский флот, защищали морские рубежи страны. Также на родине вице-адмирала в деревне Рясня открыт музей, посвященный роду Корниловых, установлен бюст герою обороны Севастополя.
Также в Тверской области проходят Корниловские чтения, организованные для повышения интереса жителей области, молодежи к страницам истории родного края, связанных с армией и флотом.
В ЗАТО Озерный открыли памятник советскому военачальнику Митрофану Неделину — первому главнокомандующему Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН), Герою Советского Союза. С просьбой о создании мемориала Неделину к губернатору региона Игорю Рудене обращались военнослужащие 7-й гвардейской Режицкой Краснознаменной ракетной дивизии. Глава региона поддержал эту инициативу.
Неделин внес большую лепту в создание и развитие РВСН, разработку, испытание и принятие на вооружение в Советском Союзе ракетно-ядерного оружия.