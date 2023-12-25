Памятник Корнилову открыли на центральной улице в Старицах, носящей имя легендарного вице-адмирала. Скульптура изображает фигуру вице-адмирала в момент руководства обороной Севастополя на боевой позиции. В состав скульптурной композиции входит оружие времен Крымской войны. Фоном служит композиция из трех колонн, одна из которых усечена, что символизирует подвиг защитников Отечества, павших при обороне Севастополя.

Над созданием памятника Корнилову работал народный художник России Евгений Антонов.

Жители Старицкого муниципального округа чтут подвиги прославленного земляка. На старицкой земле находится родовое захоронение знаменитого рода Корниловых, представители которого в разные годы прославляли российский флот, защищали морские рубежи страны. Также на родине вице-адмирала в деревне Рясня открыт музей, посвященный роду Корниловых, установлен бюст герою обороны Севастополя.

Также в Тверской области проходят Корниловские чтения, организованные для повышения интереса жителей области, молодежи к страницам истории родного края, связанных с армией и флотом.

В ЗАТО Озерный открыли памятник советскому военачальнику Митрофану Неделину — первому главнокомандующему Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН), Герою Советского Союза. С просьбой о создании мемориала Неделину к губернатору региона Игорю Рудене обращались военнослужащие 7-й гвардейской Режицкой Краснознаменной ракетной дивизии. Глава региона поддержал эту инициативу.

Неделин внес большую лепту в создание и развитие РВСН, разработку, испытание и принятие на вооружение в Советском Союзе ракетно-ядерного оружия.