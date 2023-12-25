"Необходимо провести реконструкцию аэропорта города Вологды. В первую очередь, есть необходимость удлинить взлетно-посадочную полосу с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. м. Тогда появится возможность принимать воздушные суда большего класса, чем Як-40. Это станет мощным импульсом к развитию туризма и укреплению экономики региона во всех аспектах. Я принял решение о начале разработки проектно-сметной документации для этих целей", — приводит пресс-служба слова врио губернатора Георгия Филимонова на оперативном совещании в правительстве области в понедельник.

Он добавил, что в январе 2024 года будут озвучены объемы финансирования. Ранее бывший глава Вологодчины Олег Кувшинников сообщил в интервью "Интерфаксу", что рассматривался вариант не удлинения, а капитального ремонта ВПП, разрабатывалась проектно-сметная документация. Было также принято решение продлить срок службы самолетов Як-40 Вологодского авиационного предприятия до 55 лет. "Все четыре самолета будут в эксплуатации минимум до 2029-2030 года", — отмечал Кувшинников. Также впоследствии планировалось заменить устаревший парк Як-40 тремя самолетами Ил-114 новой модификации, которые могут взлетать с полосы в 1,5 км.