"Знаю, что многие переживают, как сейчас дела у ребят из ЛНР, которые возвращались из лагеря в Тюмени. В нашей инфекционной больнице работают высококвалифицированные медики. Также к ним подключился медицинский университет, поэтому дети в надежных руках. По словам врачей, многие чувствуют себя хорошо и идут на поправку",- написал глава региона.

По его словам, часть детей уже забрали родители. "Такая возможность есть, — уточнил Бусаргин, — медики в этом случае выдают все рекомендации по дальнейшему наблюдению".

"На данный момент в больнице остаются 102 ребенка. Грипп подтвержден у 49 из них, еще у 36 детей — ОРВИ. Все круглосуточно получают необходимую помощь. В целом прогноз хороший, планируем, что все ребята встретят Новый год дома",- резюмировал Бусаргин.

Ранее сообщалось, что организованная группа детей ехала поездом Тюмень — Адлер из оздоровительного лагеря "Олимпийская ребячка". В пути умерла 12-летняя девочка. 86 детей с симптомами ОРВИ были госпитализированы в Саратовскую областную инфекционную клиническую больницу. У 16 детей диагностирован грипп А, еще у 70 — острая респираторная инфекция.

Остальные 38 детей и 11 взрослых сопровождающих здоровы, они временно размещены в провизорном отделении.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. В лагере проводится эпидемиологическое расследование.