Самому опытному участнику было 76 лет, а самому юному — 4 года. Взрослые участники на выбор преодолели маршрут в 5 или 10 км, а дети — в 400 или 700 метров.

"Забег Дедов Морозов уже стал доброй предновогодней традицией для региона. Результат здесь не важен, главное — положительные эмоции для каждого" — отметил министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Все участники получили оригинальные медали и тематические футболки. Мероприятие организовали в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография".