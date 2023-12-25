«Мы фиксируем рост новогодних продаж по популярным зарубежным направлениям — и по авиабилетам, и по бронированию гостиниц. По нашей компании, в частности, есть еще и значительный увеличение числа бизнес-путешественников, включая командировки и деловые мероприятия. Средний рост по новогодним поездкам составляет 15-30% в зависимости от направления. В топ-5 у большинства туроператоров входят ОАЭ, Таиланд, Турция, Египет, Шри-Ланка», — отмечает вице-президент РСТ, председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

По его словам, есть также заметный рост числа поездок в соседние страны – Армению, Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Азербайджан. Постепенно восстанавливается и турпоток в страны, с которыми у России нет прямого авиасообщения, в том числе европейские.

«Новогодние продажи демонстрируют дальнейшую адаптацию потребителей к ситуации, которую мы увидели в 2022 году. В начале года ожидания на рынке были более сдержанные. Сейчас туристические компании, которые занимаются продажей авиабилетов, готовых туров, бизнес-поездок, чувствуют себя лучше, чем в начале года. Особенно это заметно по авиабилетам – из-за изменившейся платежной логистики и проблем в бронировании сложных маршрутов их доля в объемах операторов и турагентств сильно возросла», — сообщил Горин.

По словам руководителя комитета РСТ по турагентской деятельности, генерального директора сети «Магазин горящих путевок» Сергея Агафонова, спрос на новогодний отдых за рубежом стабильный, рост продаж в среднем оценивается в 30%. Продажи по Таиланду, ОАЭ, Турции оправдали надежды агентств и даже их превзошли, во многих отелях уже сложно найти места. А вот ситуация с Египтом хуже ожиданий рынка.

«Хотя направление в нашей сети лидирует по объемам, спрос оказался слабее заявленной перевозки. Сейчас туроператоры вынуждены снижать цены, до этого была скорректирована перевозка. Благодаря скидкам спрос активизировался, но, учитывая, что цены сейчас минимальные, он все равно ниже, чем ожидал рынок. Фактически продажи на том же уровне, что и в конце ноября, без новогоднего оживления», — уточнил эксперт.

По данным сети «Магазинов горящих путевок», в топе новогодних продаж Египет, на который приходится треть всего объема, Таиланд (23,3%), ОАЭ — 10,2%, Турция (8%), Куба (6,6%).