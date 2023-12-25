"Аквакурорт площадью 125,5 тысячи кв. метров станет самым большим крытым объектом развлечений на воде в России. Здесь разместят несколько крытых бассейнов и один круглогодичный открытый с водными аттракционами, также планируют обустроить искусственную гору высотой 2,5 метра с маршрутами движения против течения воды для каньонинга", — отметил заммэра Андрей Бочкарёв.

В настоящее время утверждена концепция аквакурорта, который построит инвестор около станции метро "Прокшино". Территория вокруг аквакурорта будет интегрирована в большую парковую зону, которая станет основным маршрутом от станции метро. Здесь будет создан городской променад, пешеходные и велосипедные дорожки.

Аквакурорт станет частью спортивно-событийного кластера "Прокшино" на участке площадью 122,5 га. Здесь построят 13 объектов спортивного, развлекательного, культурного и образовательного назначения общей площадью более 500 тыс. кв. метров. По словам заместителя Мэра, в частости, будет предусмотрена 4-звездочная гостиница на 250 номеров.

Предполагается, что аквакурорт будут посещать порядка 1,15 млн человек в год.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в спортивно-событийный кластер "Прокшино" составит 61 млрд рублей.