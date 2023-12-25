Курс доллара США составил 92,08 руб./$1 в 11:14 МСК, что на 7,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 102,09 руб./EUR1, подорожав на 33,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,75 копейки — до 96,58 руб. Курс китайского юаня повысился на 0,4 копейки — до 12,84 руб.

"Ожидаем рост предложения валюты со стороны экспортеров на текущей неделе в преддверии дня единого налогового платежа (28 декабря). В противоположном направлении будет влиять стремление участников рынка снизить риски перед предстоящими новогодними праздниками. Баланс этих факторов и станет определять стоимость рубля в последнюю неделю 2023 года", — комментируют ситуацию на рынке аналитики Промсвязьбанка