"Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет в силу причин, связанных с безопасностью полетов, в первую очередь. Но, думаю, что до начала сезона все равно положительные изменения произойдут и на линии боевого соприкосновения", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в понедельник.

По его словам, основным маршрутом для туристов остается Крымский мост, сухопутный коридор через новые регионы РФ пока массово легковым транспортом не используется. Однако глава республики уверен, что он станет популярным "буквально за одну неделю после того, как будут достигнуты цели спецоперации".

Обслуживание гражданских авиарейсов аэропортами в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе было остановлено в начале спецоперации.

В настоящее время единственным работающим авиаузлом в Южном федеральном округе является аэропорт Сочи.