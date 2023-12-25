"С 25 января 2024 года авиакомпания China Southern Airlines планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы — Пекин", — говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться из нового международного аэропорта Пекин Дасин с частотой 3 рейса в неделю (по вторникам, четвергам и субботам) на воздушных судах типа Airbus-А320.

Отмечается, что China Southern Airlines входит в тройку крупнейших авиакомпаний Китая, является крупнейшим воздушным перевозчиком Азии по размеру флота и 6-м в мире по объему пассажирских перевозок. Авиакомпания имеет флот в размере более чем 650 воздушных судов (Аirbus 319/320/321/330/350, Boeing 737/777/787, Advanced Regional Jet ARJ21, Comac C919) и выполняет полеты в более чем 230 городов в Китае и по всему миру.

Международный аэропорт Пекин Дасин является одним из крупнейших аэропортов в мире, расположенный в столице Китая в районе Дасин. Расстояние до центра Пекина — 46 км. Открыт 25 сентября 2019 года. Аэропорт имеет 4 взлетно-посадочные полосы. В 2022 году пропускная способность аэропорта составила 45 млн пассажиров в год. До 2025 года планируется увеличить пропускную способность до 72 млн пассажиров, и в перспективе до 100 млн пассажиров в год.

Как сообщалось, с 10 ноября 2023 года вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем. Теперь граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. Срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения госграницы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней. При необходимости пребывания в стране более 30 дней нужно будет заранее оформить въездную визу соответствующей категории. Безвизовый режим не даёт права на трудоустройство, учёбу и миссионерскую деятельность.