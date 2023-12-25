Отмечается, что в регулярной маршрутной сети авиаперевозчика Минск -первое международное направление из Стамбула.

Рейсы авиакомпании облегчат доступ пассажиров к широкой сети направлений, доступных для полетов из аэропорта Стамбула, что позволяет организовать стыковки по направлениям в страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Рейсы между Минском и Стамбулом выполняют также авиакомпании "Белавиа" и Turkish Airlines.

Southwind Airlines создана в 2022 году, базируется в аэропорту Антальи. Парк воздушных судов насчитывает 14 самолетов различного типа.