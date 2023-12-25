"Скульптурные композиции "Времена года" вернулись на Главные ворота усадьбы "Нескучное" на Ленинском проспекте. Въездная группа, созданная по проекту архитектора Евграфа Тюрина в начале XIX века, — объект культурного наследия федерального значения", — написал Собянин в своем телеграм-канале в понедельник.

Мэр отметил, что композиции "Времена года" стали дилеммой для реставраторов. "О том, как первоначально выглядели скульптуры, можно было только догадываться по рисунку 1830 года. После этого фигуры не раз меняли облик", — добавил он.

Собянин сообщил, что специалисты провели анализ всех изображений и решили восстановить общую композицию въездных ворот со скульптурами в том виде, который сложился в конце XIX — начале XX века. При этом сохранившуюся подлинную левую скульптурную группу из шпиатра музеефицировали в помещениях Российской академии наук.