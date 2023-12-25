"Реконструкция Пушкинского музея — сложный и масштабный проект, тем боле мы "ведем" его не с начала и включились в уже реализуемый проект. Мы получили этот объект с расторгнутыми контрактами, своей предысторией. Тем не менее, первые объекты планируем сдавать, начиная с конца 2025 года, а в полном объеме завершим работы в 2027 году", — отметил Оганесян.

По его словам, для завершения работ требуется скорректировать проектную документацию, пройти обязательные процедуры ее согласования, тем не менее строительно-монтажные работы на объектах уже ведутся.

Работы по реконструкции Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина и преобразованию его в музейный городок начались в 2012 году. В состав комплекса войдут 16 зданий.