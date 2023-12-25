Как сообщил генеральный директор игорной зоны "Красная Поляна" Павел Петров на пресс-конференции в пятницу, инвестиции в проект составят порядка 10 млрд рублей.

"На курорте есть достаточно большой торговый центр площадью порядка 30 тыс. квадратных метров, называется "Горки молл". Наша задача сделать его торгово-развлекательным центром. На его территории будет казино, арена вместимостью 6 тыс. человек, небольшая ритейл-галерея, а также мультимедийный парк-музей и детский центр", — сказал Петров.

Он отметил, что реализация проекта будет способствовать увеличению туристического потока в игорную зону и на курорт в целом, а также увеличению доли неигровой выручки в общем объеме доходов игорной зоны.

В настоящее время компания приступила к предпроектным работам. Строительные работы начнутся в 2025 году. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

Игорная зона "Красная Поляна" создана в августе 2016 года. В зоне функционируют три заведения: "Казино Сочи" (открыто в январе 2017 года, инвестиции — 4 млрд рублей), зал игровых автоматов "Бонус" и казино "Бумеранг".

"Мантера", согласно информации на ее сайте, создана в 2021 году. Управляет горными курортами "Красная Поляна" (Краснодарский край) и "Архыз" (Карачаево-Черкесия), крупнейшим в России тематическим парком развлечений — "Сочи-Парк", игорной зоной в Сочи. Среди активов — туристическая деревня "Мандроги" в Ленинградской области. "Мантера" также занимается девелопментом, управлением отелями (общий фонд — 6 тыс. номеров). Среди перспективных проектов значатся строительство горного курорта "Лагонаки" в Адыгее и гольф-клуба в Сочи. Планируемые инвестиции на 2021-2025 годы составляют 100 млрд рублей.

Согласно информации ЕГРЮЛ, ООО "Мантера-групп" зарегистрировано в 2021 году в пгт. Сириус Краснодарского края. Собственником 100% "Мантеры-групп" является Сергей Улитин (бывший совладелец ООО "Сочи-Парк Курорт" — ИФ).

"Коммерсантъ" ранее писал, что "Мантера-групп" объединяет туристический бизнес экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева.