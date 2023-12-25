Дополнительные рейсы под кодом SU (выполняются "Аэрофлотом" и дочерней "Россией") вводятся с 25 декабря 2023 по 8 января 2024 года по следующим направлениям: Минеральные Воды (24 рейса), Сочи (19), Санкт-Петербург (17), Ставрополь (13), Казань (12), Самара (12), Ижевск (11), Магнитогорск (9), Новокузнецк (9), Оренбург (8), Горно-Алтайск (8), Новый Уренгой (6), Орск (6), Уфа (5), Челябинск (5), Кемерово (5), Омск (4), Ханты-Мансийск (3) Нижневартовск (3), Пермь (2).

Помимо этого, 44 дополнительных рейса будет выполнено из Москвы в Калининград и 42 — в города Дальнего Востока.