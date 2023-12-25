"Росавиация 1 ноября выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового светосигнального оборудования, которое позволит аэропорту "Тамбов" принимать самолеты в темное время суток. В настоящее время идет процесс оформления разрешения на работу аэропорта в темное время суток", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что для полноценной эксплуатации более вместительных самолётов аэропорту необходимо удлинить взлетно-посадочную полосу (ВПП) на 300-400 м (в настоящее время длина ВПП равна 2,1 км — ИФ). В 2024 году начнется разработка проекта её реконструкции.

В прошлом году в аэропорту, принадлежащему правительству Тамбовской области, был проведен ремонт взлетно-посадочной полосы. На эти цели из областного бюджета выделено более 560 млн рублей. Аэропорт в результате проведения этого этапа реконструкции ВПП может принимать самолеты типа Superjet 100, соответствующий сертификат аэропорт получил на пять лет.

Модернизация тамбовского аэропорта проводится впервые за 50 лет.

Ранее аэропорт мог принимать самолеты с ограничением по массе (Ан-72, ATR-72 и более легкие), а также принимать и обслуживать вертолёты всех типов.

Аэропорт "Тамбов" в настоящее время является единственным в Центральном Черноземье, который отправляет и принимает регулярные рейсы после начала военной операции на Украине. Самолеты летают в Москву и Санкт-Петербург. В перспективе планируют организовать рейсы в Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Казань, города Урала.

Тамбовский аэропорт по итогам 2023 года, как ожидается, увеличит пассажиропоток на 20% к показателю 2022 года — до 31 тыс. человек.