"Установлено, что в медицинское учреждение в городе Заринске Алтайского края за помощью обратились 15 граждан, трое из которых дети. Они сообщили, что накануне посещали заведение общественного питания, после чего появились жалобы на плохое самочувствие, которое они связывают с работой бактерицидного оборудования", — сказала Антошкина.

Она уточнила, что у посетителей кафе — химические ожоги гортани, глаз и кожи лица. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальным прокурором проводится проверка соблюдения законодательства в сфере оказания услуг. Прокурору города поручено взять ситуацию на контроль.