"В связи с неблагоприятными погодными условиями, горнолыжные трассы курорта "Роза Хутор" сегодня будут закрыты для катания. Также хотим сообщить, что в связи с закрытием трасс сегодня продажа ски-пассов не осуществляется. Приносим извинения за возможные неудобства, и обращаем ваше внимание на то, что безопасность наших гостей является нашим первостепенным приоритетом", — говорится в сообщении курорта.

Об этом же сообщает пресс-служба курорта "Красная Поляна".

"На сегодня все трассы закрыты, согласно лавинному бюллетеню. Сегодня только прогулки на Псехако", — отмечается в сообщении курорта "Газпром Альпика".

Пресс-службы намерены сообщить об открытии канатных дорог и горнолыжных трасс в своих официальных аккаунтах социальных сетей.

Между тем, по данным сочинского Гидрометеоцентра, 24 декабря в течение дня в Сочи будет облачная погода. Дождь, временами переходящий в мокрый снег, местами с налипанием мокрого снега на проводах и деревьях, снежная крупа, гроза. В предгорьях сильный мокрый снег, с сильным налипанием на проводах и деревьях (опасное явление), на дорогах гололедица. Ветер сильный порывистый. Температура воздуха +1+6 градусов.