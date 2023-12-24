"В связи с усилением снега и лавинной опасностью канатные дороги и трассы сегодня закрыты. (...) Безопасность — важнее всего", — говорится в сообщении в телеграм-канале курорта.

Доступ к горнолыжной инфраструктуре курорта ограничили накануне в связи с резким ухудшением погодных условий. Ранее пресс-служба регионального главка МЧС распространила экстренное предупреждение о лавинной опасности в горах Кабардино-Балкарии. Угроза схода снежных лавин сохранится 24-25 декабря. Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников.