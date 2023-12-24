В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края "Интерфаксу" подтвердили информацию.
"Прокуратура Центрального района города Сочи организовала проверку причин и условий произошедшего, а также взяла доследственную проверку на контроль", — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что шквалистый ветер в Сочи повалил более 80 деревьев, повредил крыши десятка многоквартирных домов. Также зафиксированы локальные повреждения инженерных сетей.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в четырех районах города из-за порыва линий электропередач нарушено энергоснабжение, всего в зоне отключения электроснабжения находится до 11800 человек.
Неблагоприятный прогноз сохраняется до конца 25-го декабря.