Вместе с тем в администрации Домбая отметили, что из-за сильного ветра и обильного снегопада был временно закрыт верхний пояс склона горы Мусса-Ачитара.

Ранее ГУ МЧС России по КЧР распространило штормовое предупреждение из-за сильного ветра до 35 м/с, ожидаемого в горных районах республики, а также лавинной опасности в горах КЧР на высоте более 2000 метров.

Домбай — один из крупнейших горнолыжных курортов России, известный с советских времен. На его территории расположен ряд гостиниц, гостевых домов, турбаз и других объектов размещения, общей вместимостью около 7 тыс. мест. Здесь также обустроена горнолыжная инфраструктура, включающая девять канатных дорог и 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.

Всесезонный курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории "Архыза" работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.