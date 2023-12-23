Он отметил, что зимние пляжи на время шторма закрыты. "В горном кластере снег, транспортная доступность без зимней резины ограничена, объездные трассы работают по фактической погоде", — добавил градоначальник.

Аэропорт Сочи работает по фактической погоде.

"В настоящее время командирами 19 воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов. В связи с уходами воздушных судов на запасные аэродромы будут задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами", — сообщает в субботу пресс-служба аэрогавани курорта и уточняет, что время пребывания самолётов на запасных аэродромах будет зависеть от погодной ситуации.