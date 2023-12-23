В торжественной церемонии открытия театра в субботу принял участие глава республики Радий Хабиров, передал корреспондент "Интерфакса".

"Это один из первых объектов (к юбилею города — ИФ) и очень долгожданных. Мы очень хотели, чтобы театр открылся перед Новым годом, чтобы мы могли порадовать наших детей", — сказал Хабиров.

После осмотра помещений обновленного театра он провел заседание Совета по культуре при главе республики.

Как сообщалось, реконструкция башкирского государственного театра кукол в Уфе началась в феврале прошлого года. Он был построен в 1976 году, и с тех пор в нем ни разу не проводился капитальный ремонт.

После реконструкции в кукольном театре появились малый зрительный зал на 135 мест, детское кафе на 40 мест, музей, игровая комната, детские и игровые творческие студии. Общая площадь увеличилась до 6,5 тыс. кв. метров.

По информации пресс-службы главы РБ, на реконструкцию театра выделено около 1,39 млрд рублей, в том числе 250 млн рублей — из федерального бюджета. Федеральное финансирование привлечено в рамках нацпроекта "Культура".

Театр кукол входит в перечень объектов, возводимых к празднованию 450-летия Уфы в 2024 году.