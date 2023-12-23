«В составе комплекса площадью 40 тыс. кв. метров запланированы 10 сертифицированных трасс общей протяженностью более 28 км, вакс-кабины (кабины для подготовки инвентаря), стрельбище, тренерская биржа, специальные помещения для судейского корпуса и обслуживающего персонала, гостиница для спортсменов на 60 мест. С учетом этой гостиницы, имеющихся и планируемых (проект эко-деревни) на "Танае" средств размещения, а также гостиницы дроп-зоны "Танай" мы сможем единовременно принимать около 1 тыс. человек – гостей соревнований и болельщиков», — рассказала она.

По словам Шустовой, в создание комплекса будет вложено около 1,5 млрд рублей.

«Сейчас ведется проектирование лыжно-биатлонного и лыжно-роллерного (для тренировок в летнее время) комплексов. Мы планируем в 2024 году проложить зимние лыжные трассы, к лету 2025 – организовать летние лыже-роллерные, далее приступим к строительству стрельбища. Предположительно к 2026 году реализация проекта войдет в завершающую стадию. Вместе с тем, первых спортсменов-лыжников для тренировок в зимнее время мы готовы принять уже в конце 2024 года», — пояснила она.

Параллельно, по словам Шустовой, в "Танае" строятся бассейн на 4 дорожки протяженностью по 25 метров. Инвестиции в объект составляют порядка 180 млн рублей, а открытие намечено на 2024 год. Также в следующем году в комплексе планируют открыть спа-центр и ресторан. добавила Шустова.

«В прошлом году эко-комплекс "Танай" посетило 90 тыс. человек, в этом году такого турпотока мы достигли уже по итогам 11 месяцев. Думаю, по итогам года мы выйдем на цифру 135 тыс. Традиционно треть наших гостей – горнолыжники из Новосибирска. Думаю, с открытием лыжно-биатлонного комплекса турпоток вырастет еще как минимум на 20%. Планируем, что профессиональные спортивные трассы в свободное от тренировок и соревнований время будут открыты для наших посетителей», — рассказала Шустова.

По ее словам, увеличению турпотока будет способствовать и ввод других объектов: бассейна, спа-центра, сети эко-троп.

Эко-комплекс работает в Кузбассе с 2007 года, он находится в 120 км от Кемерово и 160 – от Новосибирска. Здесь семь сертифицированных горнолыжных трасс и пункта проката, объекты размещения почти на 900 мест, медицинский центр, спортивный центр с крытой площадкой для игровых видов спорта и площадками под открытым небом, тренажерным залом, залами для фитнес-тренировок, летними бассейнами.