«Фактически курорты Красного моря выпали из бюджетного сегмента, а сам Египет перестал быть самым массовым зимним направлением, переместившись в лучшем случае на третье место позади ОАЭ и Таиланда. Из-за дорогой перевозки и постоянной коррекции полетных программ он фактически лишился туристов из российских регионов. Сейчас стоимость авиабилетов в составе турпакета может достигать $500 на человека — это избыточно дорого для такого направления», — пояснил он в ходе эфира в своем телеграм-канале ProfTourism.

По мнению эксперта, количество кресел которое предлагают российскому рынку египетские авиакомпании, недостаточно для того, чтобы насытить рынок конкурентным предложением по Египту.



Как сообщил Мурадян, одним из главных бенефициаров “ослабления” Египта стали ОАЭ. В уходящем году турпоток на направлении может поставить абсолютный рекорд по числу туристов из России.



«Отельеры эмиратов смогли нарастить турпоток из России даже в летние месяцы, предложив более привлекательные цены и перетянув к себе туристов, которых, к примеру, не устраивали цены в Турции. Кроме того, позитивным фактором стало обилие перевозки и снижение цен на билеты. Если год назад эмиратские перевозчики были монополистами на рейсах в Россию, то в этом году к ним добавилось большое число российских авиакомпаний, и это позволило охладить цены на перелет и турпакеты в целом», — сказал эксперт.



Также стремительно, по его словам, восстанавливается турпоток в Таиланд, которому удалось нарастить объемы за счет расширения перевозки и возобновления работы закрытых во время пандемии отелей.



«В этом году Таиланд уже точно может рассчитывать на 1,1 млн российских туристов, как ожидают в Управлении по туризму страны. В 2024 году мы рассчитываем, что это направление будет в топе по продажам даже в межсезонье», — рассказал Артур Мурадян.



Он добавил, что большинство туроператоров запланировали кратное увеличение объемов по Таиланду. В частности, Space Travel собирается обслужить втрое больше туристов.



«Кроме того, следует ожидать очень обнадеживающих цифр по Кубе. Увеличение прямой регулярной перевозки, а также популяризация направления позволят острову по итогам года выйти на показатель 220 тысяч туристов из России — это максимальная цифра за всю историю туристического обмена между двумя странами», — считает Мурадян.

Говоря о перспективах летнего сезона, эксперт отметил, что турецкие отельеры сделали выводы из ситуации 2023 года, когда из-за резкого роста цен спрос на российском рынке оказался ниже всех прогнозов.

«В валютном выражении цены на отели остались на уровне 2022 года. При этом турпакеты могут оказаться даже дешевле за счет более доступной перевозки. Если рынку удастся предложить билеты в Турцию в пределах 250-350 долларов США, то направлении определенно ждет более успешный сезон», — заключил эксперт.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, Египет за первые девять месяцев 2023 года принял 740 тысяч российских туристов, ОАЭ — 922,6 тысяч, Таиланд — 520 тысяч, Кубу — 94 тыс. Турпоток в Турцию составил 3,4 млн поездок.