Ранее цены на билеты корректировались на размер июльской инфляции (индекс розничных цен, RPI) плюс 1 процентный пункт, однако на фоне резкого всплеска инфляции власти ограничили размер повышения. В июле этого года розничные цены выросли на 9% в годовом выражении.

В прошлом году билеты подорожали на 5,9%, рекордными темпами с 2012 года. Инфляция в прошлом июле составляла 12,3%.

Повышение стоимости проезда коснется примерно 45% всех железнодорожных перевозок в стране, которые напрямую регулируются правительством.

Как отмечает BBC, стоимость годового проездного на популярных маршрутах в районе Лондона, по которым живущие в пригородах граждане ездят на работу в столицу, в следующем году превысит 5 тыс. фунтов ($6,36 тыс.)