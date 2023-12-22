"Монумент очистили от многолетних загрязнений, восстановили на нем барельефы, асфальт на площадках заменили гранитными плитами и брусчаткой, оборудовали новое освещение, разбили клумбу в форме пятиконечной звезды, установили скамейки, выполнили другие работы", — говорится в сообщении.

Памятник был построен на берегу реки Волхов в историческом центре города в 1974 году. На холме на каменном постаменте установили бронзового всадника с мечом над поверженной свастикой. Общая высота монумента со смотровой башней составила около 27 м.

18 апреля 2021 года на памятнике обрушились гранитные плиты облицовки. Погибших, травмированных не было.

В сентябре 2022 года началась реставрация монумента. Она финансировалась из городского бюджета. Работы вело новгородское ООО "Вертикаль".

Памятник обновили к 80-летию освобождения Великого Новгорода от оккупантов, которое будет отмечаться в январе.