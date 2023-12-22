"Мы понимаем, что где-то чуть более 5 млн будет по итогам года — это ориентировочно на 21-20% ниже, чем в предыдущий период. Когда лето к лету мы сравнивали, падение было 28%, поэтому отыгрываем потихонечку", — сказал он в эфире местного гостелеканала "Крым 24" в пятницу.

Министр отметил, для сферы туризма год прошел в сложных логистических и информационных условиях, однако экономические показатели оказались "не намного ниже, чем в предыдущие периоды".

При этом, по информации Волченко, спрос на отдых в Крыму в новогодние праздники в этом году значительно вырос: на данный момент средний уровень бронирования превышает 50%, в некоторых отелях ожидается до 90% загрузки.

"Думаю, что следующий год будет более активным. Сейчас уже есть к этому все предпосылки. Идет достаточно активное бронирование и оплаты за летний период, чего в прошлом году не было", — добавил он.

Турпоток в Крым начал снижаться после прекращения авиасообщения. Власти заявляли о проработке дополнительных мер поддержки отрасли.

В Крыму и Севастополе действуют высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.