Министр отметил, для сферы туризма год прошел в сложных логистических и информационных условиях, однако экономические показатели оказались "не намного ниже, чем в предыдущие периоды".
При этом, по информации Волченко, спрос на отдых в Крыму в новогодние праздники в этом году значительно вырос: на данный момент средний уровень бронирования превышает 50%, в некоторых отелях ожидается до 90% загрузки.
"Думаю, что следующий год будет более активным. Сейчас уже есть к этому все предпосылки. Идет достаточно активное бронирование и оплаты за летний период, чего в прошлом году не было", — добавил он.
Турпоток в Крым начал снижаться после прекращения авиасообщения. Власти заявляли о проработке дополнительных мер поддержки отрасли.
В Крыму и Севастополе действуют высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.