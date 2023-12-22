"По данным Гидрометцентра в предгорных и горных районах КБР местами ожидается сильный юго-восточный ветер до 30 м/с, а также осадки в виде мокрого снега", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за непогоды в КБР возможны ЧС и происшествия природного характера, связанные с увеличением количества ДТП, нарушениями в работе транспорта, ухудшением условий дорожного движения, повреждением линий связи и ЛЭП, нарушением в работе систем жизнеобеспечения.

В МЧС призвали население быть бдительными и осторожными, а также не выходить в горы в непогоду.