"Предстоит получение разрешительных документов от "Росавиации". Первые полеты за границу планируем на весну 2024 года", — написал Здунов.

Воздушный пункт пропуска в международном терминале аэропорта признан соответствующим всем требованиям и технически готов к приему международных рейсов, пропускная способность — 140 пассажиров в час, уточнил глава республики.

Как сообщалось, временный пункт пропуска открыли в Саранске к ЧМ-2018. После было принято решение о сохранении этого терминала, потребовалась его перепланировка внутри и техническое перевооружение.

Проект создания в Саранске международного аэропорта был доработан и получил поддержку Минтранса России, на техническое оснащение терминала было выделено 482 млн рублей из федерального бюджета. Расходы на ремонт и перепланировку терминала и здания авиационно-технической базы взяло на себя АО "Международный аэропорт "Саранск".