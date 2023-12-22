"В наших планах закладывается создание культурных исторических пространств и музейных комплексов, с тем, чтобы многочисленные музейные экспозиции, в настоящее время хранящиеся в запасниках, могли разместиться в исторических зданиях. В настоящий момент активно ведется работа по ремонту зданий. Мы стремимся к тому, чтобы Тверь обрела статус культурной столицы ЦФО", — сказал Руденя.

По его словам, в скором времени для гостей и жителей областной столицы должно открыться обновленное здание Тверского краеведческого музея. Оно расположено рядом со зданием отремонтированного несколько лет назад Императорского дворца.

"В планах — создать в центре Твери выставочный квартал. Со следующего года мы заложили деньги на ремонт здания Дворянского собрания в Твери, оно должно пополнить наш выставочный фонд", — добавил глава региона.