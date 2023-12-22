План "Ковер" в настоящее время снят в международном аэропорту "Калуга". Все самолеты возвращаются к выполнению своих рейсов, говорится в сообщении.

Ранее план "Ковер" был введен в международном аэропорту "Калуга" в связи с появлением БПЛА в небе над Калужской областью. Вылеты и прилеты были задержаны. Рейсы, находящиеся в полете, были перенаправлены на запасные аэродромы.

Днем в пятницу губернатор Калужской области Владислав Шапша и Минобороны РФ заявили о перехвате четырех украинских беспилотников над Калужской областью. В 13:50 система ПВО сбила два дрона в Дзержинском районе, в 14:00 мск — еще два.