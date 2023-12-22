"В рамках специального показа посетители увидят парные вазы для фруктов в виде гранёных стеклянных чаш на подставках из золоченой бронзы в виде мужской и женской фигур. Изделия датированы 1820 годом", — отметили в пресс-службе.

В 1800-х годах Императорский стеклянный завод начал работать с монументальными изделиями из стекла и хрусталя. Произведения в стиле ампир — многоуровневые канделябры, вазы, крупные предметы для сервировки стола украшали парадные интерьеры дворцов и особняков Москвы, Санкт-Петербурга, загородных резиденций императорской семьи.

Вазы для фруктов входили в сервировочные ансамбли, формировавшиеся из фарфоровых и стеклянных сервизов. В "стеклянной" части были кувшины, графины, стопки, бокалы, фужеры, рюмки и стаканы, вазы для фруктов. Комплекты из стекла поначалу служили дополнением к основным сервизам из фарфора. Но, начиная с 1820-х годов, Императорский стеклянный завод всё чаще изготавливает специальные сервизы для вин и десертов.

Хрустальные вазы на скульптурных подставках золочёной бронзы не просто использовались по прямому назначению, а составляли неотъемлемую часть декора стола в стиле ампир. Более того, они могли выполнять и функцию интерьерных украшений.

Специальный показ продлится до начала февраля 2024 года.

На выставке "Шедевры Императорского стеклянного завода XIX — начала XX в. из собрания Исторического музея", открывшейся 3 ноября, представлено более 140 экспонатов. Экспозицию сопровождают графические портреты владельцев стеклянных шедевров — императриц Елизаветы Алексеевны, Александры Федоровны, императоров Николая I, Николая II, Александра I, Александра II, великой княгини Марии Фёдоровны. Выставка будет работать до 1 апреля 2024 года.