"В результате введения плана будут задержаны вылеты и прилеты из/в международный аэропорт "Калуга". Самолеты, находящиеся в полете, были перенаправлены на запасные аэродромы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после снятия плана "Ковер" все воздушные суда вернутся к выполнению рейсов согласно расписанию.

Днем в пятницу губернатор Калужской области Владислав Шапша на своих страницах в соцсетях сообщил о том, что силами ПВО был уничтожен БПЛА в Дзержинском районе региона, а затем еще два беспилотника там же. Пострадавших и разрушений нет.