С вечера пятницы ожидается дальнейшее усиление северо-западного, западного ветра с порывами до 25 м/с. На Балтийском море и на Калининградском и Куршском заливах прогнозируется сильный шторм.

МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с авариями на объектах энергетики и объектах ЖКХ, а также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным обрушением рекламных щитов, деревьев и других слабоукрепленных конструкций. Выход в море и на заливы запрещен всем маломерным плавсредствам.