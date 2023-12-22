"В течение суток 23, 24 и 25 декабря на территории Сочи ожидается комплекс неблагоприятных и опасных гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, переходящие 24 и 25 декабря в мокрый снег и снег в предгорьях", — говорится в сообщении.

Возможно налипание снега на проводах и деревьях, гололедица на дорогах.

"В горах прогнозируется очень сильный снег, сильный ветер с порывами 15-20 м/с, местами до 27 м/с. На реках паводочный режим, днем и вечером 23 декабря с достижением неблагоприятных отметок", — отмечается в сообщении.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все службы курорта работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

"Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, воздержаться от выходов в горы, не выезжать в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, а также предпринять все необходимые меры предосторожности", — сообщает пресс-служба.