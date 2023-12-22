"Совокупный туристический поток за 10 лет (с 2013 по 2022 годы) составил свыше 60 миллионов человек", — сказал представитель департамента.

Собеседник отметил, что в настоящее время туризм составляет 10% в экономике города, с учетом смежных отраслей — 60% (мультипликативный эффект).

"Амбиция курорта — к 2035 году стать мировым центром знаний и компетенций в сфере туризма и индустрии, сохраняя уникальность курорта, войти в топ-10 курортов мира", — подчеркнул чиновник.

По его словам, к 2035 году Сочи ежегодно сможет принимать свыше 10 млн туристов.

"Сочи намерен развивать следующие виды туризма: оздоровительный, пляжный, культурно-познавательный, событийный, спортивный, гастрономический, деловой, круизный, креативный, экотуризм, образовательный, сельский и этнографический", — рассказал он.

По словам собеседника, в настоящее время в инвестиционном портфеле курорта Сочи 48 проектов на сумму 495,5 млрд. рублей.

"В настоящее время в Сочи 2 372 средства размещения, рассчитанные на одновременное пребывание 220 тыс. туристов. Для гостей курорта работают 165 объектов туристического показа, 51 туристический маршрут, 172 пляжа (40 км берега)", — отметил сотрудник департамента.