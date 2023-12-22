Так, авиакомпании "ЮВТ Аэро" будет выделена субсидия в размере 57,1 млн рублей на осуществлением перелетов из Перми в Самару, Казань, Нижний Новгород, Ярославль и Барнаул.

Авиакомпания "Икар" сможет получить субсидию в размере 141,1 млн рублей на перелеты из Перми до Челябинска, Волгограда, Владикавказа, Мурманска и Минска.

Маршрут из Перми до Тюмени (авиакомпания ЮТэйр) будет просубсидирован на 10,7 млн рублей, а из Перми до Новосибирска (S7) — на 3,1 млн рублей.

В 2023 году субсидируемые авиарейсы из Перми осуществлялись по 16 направлениям — до Самары, Казани, Минеральных Вод, Сургута, Новосибирска, Тюмени, Уфы, Махачкалы, Мурманска, Нижнего Новгорода, Калининграда, Астрахани, Волгограда, Владикавказа, Когалыма и Барнаула.