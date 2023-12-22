"Организовать железнодорожное сообщение Калининград — аэропорт "Храброво" стоит более чем 4 млрд рублей. Решение о его реализации будет приниматься железной дорогой, опираясь на востребованность линии и пассажиропоток аэропорта", — говорится в сообщении.

Проект оценивался в 1,4 млрд рублей, когда вопрос о его возможной реализации поднимался в период подготовки к проведению в Калининграде матча ЧМ-2018 по футболу. Но и тогда отмечалось, что его реализация возможна только при совместном участии Калининградской железной дороги (КЖД, филиал ОАО "РЖД"), правительства области, собственника аэропорта "Храброво". При этом подчеркивалось, что пассажирооборот аэропорта должен составлять порядка 5 млн человек в год.

В рамках реализации проекта предполагалось провести капремонт нескольких километров железнодорожной ветки, которая соединит аэропорт с уже имеющимися путями при минимальном количестве переездов. Кроме того, потребуется строительство пассажирского терминала и приобретение подвижного состава.

В результате пассажиры, прилетевшие в "Храброво", смогут быстро попасть в центр Калининграда, потратив на это не более 20-25 минут. На обратном пути интермодальный состав заберет пассажиров, которые прямо на вокзале пройдут регистрацию на свой рейс.

Впервые вопрос интермодального сообщения между Калининградом и "Храброво" был рассмотрен в 2004 году. В последующие годы он был одобрен не только руководством РЖД, но и Минтранса, регионального правительства. Однако по различным обстоятельствам он был заморожен. Главным препятствием является близость "Храброво" к Калининграду и наличие автобана от города до аэропорта.

По итогам 2022 года пассажиропоток аэропорта "Храброво" составил 3,74 млн человек.

Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт".