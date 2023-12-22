"Бирюлевская линия стартует от станции "ЗИЛ" по направлению к району Бирюлево Западное. По нашим прогнозам, в 2026-2027 году линию построим. Одно точно знаю: жители этих районов метро очень ждут", — сказал Бочкарев в интервью "Российской газете".

Он отметил, что на линии ведутся подготовительные работы, с лета начали освобождать площадки от инженерных коммуникаций, сооружаются строительные городки.

Бирюлевская линия метро будет обслуживать районы на юге столицы. Как ожидается, на участке длиной более 20 км разместятся 10 станций с рабочими названиями: "ЗИЛ", "Остров мечты", "Кленовый бульвар", "Батюнино", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "6-я Радиальная улица", "Липецкая", "Загорье", и "Бирюлево".

Линия пройдет через семь районов: Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и Печатники. Пассажиры получат возможность удобной пересадки на МЦК, МЦД-5 и Большую кольцевую линию. Также заложена возможность продления линии от территории бывшего завода ЗИЛ до станции "Деловой центр", что позволит сформировать новый диаметр, включающий Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую ветки.