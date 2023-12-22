Новый экспонат представляет собой полуконическую, закругленную бронзовую шапку. Такие цельнометаллические шлемы появились в V веке до н.э. и могли производиться по госзаказам городов для вооружения неимущих граждан. Именно пилосы в III веке до нашей эры вытеснили из Эллады более дорогие аттические шлемы.
В козырьке и стенках шлема имеются отверстия, которые служат для крепления войлочной подкладки, без которой невозможно ношение доспеха, а также для крепления нащечников. На карнизе шлема имеется выбоина размерами 30 мм на 55 мм и высотой 30 мм. "Осколок выбоины сохранился и будет представлен вместе с объектом исследования", — отметил глава учреждения.
В настоящее время исторический экспонат находится в коллекции "Металл". Для его сохранности поддерживается определенный температурно-влажностный режим. Шлем планируют отреставрировать.