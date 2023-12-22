«Отношения между нашими странами проверены временем и ориентированы на перспективу – ни с одной другой страной в латиноамериканском регионе у России нет такого многолетнего и многопланового опыта в торгово-экономической сфере как с Кубой. Отдельно хотел бы отметить, что за последний год мы достигли с кубинскими друзьями значимых успехов. Во-первых, произошло значительное увеличение числа прямых авиарейсов из России на Кубу, а турпоток вырос в 3,5 раза в январе-октябре 2023 года. За период с января по октябрь более 146,3 тыс. туристов из России посетили Республику», — цитирует пресс-служба приветственное слово вице-премьера.

По его словам, на Кубе уже запущен прием российских карт «Мир».

«Более того, одним из основных направлений российско-кубинского сотрудничества, в котором мы добились наиболее значимого прорыва, является торгово-экономическое сотрудничество и создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности российскими компаниями на Кубе и реализации инвестиционных проектов», – сказал Чернышенко.

В допандемийном 2019 году, по данным Минтуризма республики, ее посетили 178 тыс. российских туристов.