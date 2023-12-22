"Продолжаем прокладывать одну из самых длинных в городе радиальных — Троицкую. Построить 11 из ее 17 станций планируем к концу будущего года. Первый участок проходит от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки", где Троицкая линия соединится с Сокольнической", — рассказал Бочкарев в интервью "Российской газете".

По его словам, оставшиеся шесть станций до Троицка, строители рассчитывают построить к рубежу 2027-2028 годов. Напомним, Троицкая линия будет начинаться от станции "ЗИЛ". Всего на линии протяженностью 42 км спроектировано 17 станций, пять из них пересадочные.